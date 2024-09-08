Трое морпехов взяли в плен семерых украинских бойцов и вывели их из-под огня

Военкор Коц: три российских морпеха взяли в плен семь бойцов ВСУ под Курском

Трое российских морпехов взяли в плен семь солдат ВСУ в Курской области и вывели их из-под обстрелов. Об этом рассказал военкор kp.ru Александр Коц, побеседовавший с пленными.

Боевики должны были прикрывать отход украинских спецназовцев из курского села, но начался сильный артобстрел и военные спрятались в подвале.

«Мы сразу сдались. <…> Сидели двое суток, пока наша арта била по погребу. Я думал, разнесут его», — признался один из пленных.

Морпехи разделили с противником свой сухпаек, помогли перевязать раненых, а потом отвели в безопасное место.

Боевик также рассказал, что их готовили к боевым действиям всего пару недель, а затем перебросили под Курск. Их командир, отметил пленный, был неадекватным: оставил подчиненных и сбежал.

«Я так думаю: нас сюда отправляют, чтобы мы — и военные, и простые люди — не пришли к ним под офисы и не устроили майдан», — предположил он.

Украинские войска атаковали Курскую область 6 августа. Боевики обстреливали жилые дома и машины, жителям приграничья пришлось срочно покинуть свои дома. До сих пор тысячи людей находятся в пунктах временного размещения.

Ранее другой украинский пленный рассказал, что некоторые командиры, участвовавшие в попытке вторжения на территорию России, скрывали от своих подчиненных, где те находятся. По его словам, их туда послали «как мясо». Военным приказали войти в деревню, окопаться и сидеть там.