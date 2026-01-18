ВСУ бросают вернувшихся из самоволки первыми на передовую

Сырский рассказал об отправке вернувшихся из самоволки на передовую

Украинских бойцов, вернувшихся после самовольного оставления части, отправляют в самые опасные зоны. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому изданию LB.ua .

Он пояснил, что причина такого распределения заключается в необходимости пополнения личного состава на передовой. На самых опасных участках фронта гибнет много людей, поэтому первостепенной задачей армии является восполнение потерь.

«В первую очередь комплектуются те подразделения, которые выполняют задачи на самых сложных участках. Там, где ведутся активные боевые действия, к сожалению, есть потери и потребность в пополнении личного состава», — сказал Сырский.

Сами украинские бойцы считают, что командование «кидает солдат на мясо». Попавший в плен спустя 20 минут после появления на передовой Павел Гейко рассказал об этом и обстановке в ВСУ.