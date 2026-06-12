ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель

Украинские боевики более 70 раз за сутки пытались ударить беспилотниками и ракетами по 11 муниципалитетам Белгородской области. В результате атак погиб один человек, 16 получили ранения, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора Александр Шуваев.

«Противник семь раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА», — отметил он.

По его словам, российские военные сбили и подавили 78 беспилотников ВСУ.

В Шебекинском округе из-за удара украинских войск погибла мирная жительница. В результате атак также пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Из них 11 проходят лечение в больницах.

В ночь на 12 июня над Россией поразили 231 украинский БПЛА. Аппараты нейтрализовали в Московском регионе, Татарстане, Крыму, в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и других областях.