Песков заявил о продолжении СВО после окончания пасхального перемирия

Российские военные продолжат проведение специальной военной операции после окончания срока пасхального перемирия. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Он напомнил, что президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в качестве гуманитарного жеста.

«Праздник святой для россиян и для украинцев; для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особого значения», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что, несмотря на то, что киевский режим согласился на перемирие, от ВСУ можно ожидать новых провокаций, как это происходило ранее.

«Путин особо акцентировал, что наши военные должны быть начеку на случай возможных провокаций. Мы с вами хорошо помним, что в прошлом году тоже было перемирие и оно неоднократно нарушалось Вооруженными силами Украины», — отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что после окончания пасхального перемирия действующие в зоне специальной военной операции российские бойцы вернутся к своим обязанностям. Наступление, обратил внимание Песков, продолжится, пока украинский лидер Владимир Зеленский не найдет в себе смелость принять условия России и заключить с ней мир.

«До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться», — подчеркнул он.

Украинские боевики с начала объявления пасхального перемирия в 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля совершили 1971 нарушение. Такие данные привела пресс-служба Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что российские военные строго соблюдают приказ Верховного главнокомандующего о прекращении огня.