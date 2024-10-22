Украинские боевики били по скоплению людей на полях во время посевных работ. Об этом в беседе с военным следователем рассказал житель Курской области, эвакуированный в пункт временного размещения.

По его словам, украинские боевики ударили по полю, когда там шли работы. Мужчина предположил, что ВСУ специально дождались скопления людей, чтобы нанести как можно больший урон.

«Начались полевые работы, привезли обед ребятам. Как раз, наверное, [украинские боевики] поджидали, когда они все в кучу съедутся. Сбросили с коптера [снаряд]», — рассказал он.

В результате удара пострадали люди. Также повреждения получили машины и сельскохозяйственная техника. Мужчина вспомнил, как ВСУ нанесли удар по деревне в Курской области. По его словам, прилет был в 100 метрах от домов, а сам снаряд упал в огород.

«[ВСУ били по полям], потому что в поле работают, сеют. Это чтобы сорвать посевную, я так думаю», — подчеркнул он.

Такие удары чреваты уничтожением продукции. Из-за этого люди и животные могут остаться без еды, заключил мужчина.

ВСУ ввели в Курскую область американский танк Abrams. Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», танк США разбомбил дом в Суджанском районе.