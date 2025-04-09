ВСУ атаковали восемью дронами станцию, относящуюся к «Турецкому потоку»

Украинские военные в ночь на 9 апреля атаковали восемью беспилотниками компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Она обеспечивает работу «Турецкого потока», сообщило Министерство обороны .

Средства ПВО и огневые группы сбили все дроны, станция продолжает работать штатно.

Кроме того, еще два беспилотника летели на газораспределительную станцию «Темрюк», но тоже были сбиты на безопасном расстоянии.

«Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту», — подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что ВСУ ни на один день не прекращали атаки, несмотря на договоренности о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопросы прекращения огня на Украине «повисли в воздухе» из-за позиции киевских властей.