Количество пострадавших при атаке ВСУ на село Бехтеры увеличилось до 27

Количество пострадавших в результате обстрела села Бехтеры в Херсонской области увеличилось до 27. Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Ранения получили четверо детей. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. В Скадовской центральной районной больнице находятся 14 граждан.

В Симферополь на лечение отправили мужчину и женщину с минно-взрывными, открытой черепно-мозговой травмами, а также осколочными ранениями рук и ног, уточнил собеседник агентства.

В понедельник утром украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по пришкольной территории села Бехтеры.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее сообщила о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.