ВСУ атаковали три региона России. ПВО уничтожает вражеские дроны, гремят взрывы

Украинские боевики атаковали дронами Орловскую, Ростовскую, Воронежскую области и Ставропольский край, прогремели десятки взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Местные жители сообщили, что после серии мощных взрывов в части Орла пропало электричество, а в домах начали гудеть трубы.

Ранее в Курской, Орловской, Тульской и Липецкой областях объявили ракетную опасность. До сих пор действует воздушная тревога.

Введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в авиагаванях Тамбова, Пензы, Саратова и Калуги, как сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее в Белгороде при атаке украинских дронов пострадал пятимесячный ребенок.