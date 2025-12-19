ВСУ атаковали три региона России. ПВО уничтожает вражеские дроны, гремят взрывы
ВСУ атаковали дронами Орел, Ростов, Таганрог и Ставрополье
Украинские боевики атаковали дронами Орловскую, Ростовскую, Воронежскую области и Ставропольский край, прогремели десятки взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Местные жители сообщили, что после серии мощных взрывов в части Орла пропало электричество, а в домах начали гудеть трубы.
Ранее в Курской, Орловской, Тульской и Липецкой областях объявили ракетную опасность. До сих пор действует воздушная тревога.
Введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в авиагаванях Тамбова, Пензы, Саратова и Калуги, как сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее в Белгороде при атаке украинских дронов пострадал пятимесячный ребенок.