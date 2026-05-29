ВСУ атаковали детский сад и школу в Запорожской области

Украинские боевики атаковали несколько гражданских объектов в Запорожской области, среди них — школа и детский сад. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс» .

«В Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы № 3», — заявил он.

Также Балицкий отметил, что из-за атаки выбило стекла. В результате ЧП никто не пострадал.

Еще один удар пришелся на Энергодар, там БПЛА повредил территорию детского сада и детскую площадку. В момент происшествия детей на месте не было.

Ранее ВСУ атаковали Волгоградскую область. В результате ЧП погибла местная жительница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи несколько часов боролись за жизнь пациентки, но спасти пострадавшую не удалось. Женщине было 55 лет.