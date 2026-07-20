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ВСУ атаковали школу в Запорожской области

Балицкий сообщил об атаке ВСУ на школу в Приазовском

губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Фото: губернатор Запорожской области Евгений Балицкий/Telegram

Украинские военные утром в понедельник нанесли целенаправленный удар по общеобразовательной школе в Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

ЧП произошло в поселке городского типа Приазовское. По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.

губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Фото: губернатор Запорожской области Евгений Балицкий/Telegram
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губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Фото: губернатор Запорожской области Евгений Балицкий/Telegram
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«Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены прилегающая территория и школьные автобусы. Повреждения получили близстоящие дома», — написал он.

Балицкий добавил, что оперативные службы уже работают на месте взрывов. Местная администрация проведет оценку ущерба.

За минувшие сутки в Запорожской области в результате атак боевиков ВСУ пострадали три человека, отмечал Балицкий. Под интенсивным обстрелом оказался спутник Запорожской АЭС — город Энергодар, села Новолюбимовка, Любимовка и Каменск-Днепровский.