ВСУ атаковали школу в Запорожской области
Балицкий сообщил об атаке ВСУ на школу в Приазовском
Украинские военные утром в понедельник нанесли целенаправленный удар по общеобразовательной школе в Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.
ЧП произошло в поселке городского типа Приазовское. По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.
«Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены прилегающая территория и школьные автобусы. Повреждения получили близстоящие дома», — написал он.
Балицкий добавил, что оперативные службы уже работают на месте взрывов. Местная администрация проведет оценку ущерба.
За минувшие сутки в Запорожской области в результате атак боевиков ВСУ пострадали три человека, отмечал Балицкий. Под интенсивным обстрелом оказался спутник Запорожской АЭС — город Энергодар, села Новолюбимовка, Любимовка и Каменск-Днепровский.