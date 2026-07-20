В Запорожской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

За минувшие сутки в Запорожской области в результате атак боевиков ВСУ пострадали три человека. Об этом на платформе « Макс » сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, под удар БПЛА попал частный дом в Каменке-Днепровской. Ранения получили мужчины 1983 и 1973 года рождения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Под атаками противника был Энергодар. При обстреле многоквартирного дома пострадал мужчина 1958 года рождения», — отметил Балицкий.

В селе Любимовка при атаке по частному домовладению повредилась кровля. В поселке Камыш-Заря случился пожар в частном домовладении.

В селе Новолюбимовка зафиксировали атаку по частным домовладениям — два дома получили повреждения. В селе Ясная при атаке пострадал частный жилой дом, заключил губернатор.

Ранее две женщины пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Васильевке.