В Запорожской области из-за атак ВСУ пострадали три человека
За минувшие сутки в Запорожской области в результате атак боевиков ВСУ пострадали три человека. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, под удар БПЛА попал частный дом в Каменке-Днепровской. Ранения получили мужчины 1983 и 1973 года рождения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Под атаками противника был Энергодар. При обстреле многоквартирного дома пострадал мужчина 1958 года рождения», — отметил Балицкий.
В селе Любимовка при атаке по частному домовладению повредилась кровля. В поселке Камыш-Заря случился пожар в частном домовладении.
В селе Новолюбимовка зафиксировали атаку по частным домовладениям — два дома получили повреждения. В селе Ясная при атаке пострадал частный жилой дом, заключил губернатор.
Ранее две женщины пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Васильевке.