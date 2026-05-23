ВСУ атаковали школу в Энергодаре

Украинские неонацисты ударили беспилотниками по школе и зданию администрации в Энергодаре, обошлось без пострадавших. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Максим Пухов.

«ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару. Только за сегодняшний день: удар по территории СОШ 5; два удара по зданию администрации; удар по входной группе одного из МКД по улице Курчатова», — написал градоначальник.

Пухов добавил, что украинские боевики также обстреляли вышки сотовой связи. В результате атаки ВСУ повреждения получили несколько гражданских машин. Кроме того, под постоянными атаками украинских неонацистов оказалась одна из дорог, ведущих в Энергодар.

Пухов предупредил жителей, что дроновая активность чрезвычайно высокая. Он призвал людей соблюдать меры безопасности и меньше передвигаться по открытой местности. По его словам, более 10 украинских БПЛА подавили или сбили на подходе или в черте города.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские боевики заминировали одну из дорог, ведущих в Энергодар. По этому маршруту каждый день передвигаются мирные жители и сотрудники станции.