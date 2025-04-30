В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава села и его жена

Фото: РИА «Новости»

Руководитель территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки украинских дронов в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что около 22:00 по селу Приветное Алешкинского муниципального округа противник ударил с воздуха.

«Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа „Баба-Яга“ против жилого сектора», — говорится в сообщении.

В зоне обстрела оказался и дом начальника территориального отдела села Большие Копани. Прибывшая на место происшествия бригада скорой оказала раненым необходимую медпомощь.

Ранее Сальдо сделал заявление об использовании больниц Херсона операторами дронов ВСУ.

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