В Херсонской области при атаке дронов пострадал глава села и его жена
Руководитель территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки украинских дронов в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что около 22:00 по селу Приветное Алешкинского муниципального округа противник ударил с воздуха.
«Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа „Баба-Яга“ против жилого сектора», — говорится в сообщении.
В зоне обстрела оказался и дом начальника территориального отдела села Большие Копани. Прибывшая на место происшествия бригада скорой оказала раненым необходимую медпомощь.
Ранее Сальдо сделал заявление об использовании больниц Херсона операторами дронов ВСУ.
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