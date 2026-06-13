В Волгоградской области из-за атаки беспилотников ВСУ загорелась промплощадка

Из-за падения обломков сбитых украинских БПЛА в Котовском районе Волгоградской области возник пожар на промышленной инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в «Максе» .

Тушение огня продолжается, уточнил Бочаров.

Также при падении беспилотника, сбитого средствами противовоздушной обороны, возникло возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава» в Кумылженском районе. Его оперативно ликвидировали.

Ранее из-за падения обломков БПЛА начался пожар на морском терминале Темрюкского порта. В тушении участвуют 96 специалистов и более 30 единиц техники. Также в результате атаки погиб человек, трое ранены.