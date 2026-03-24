ВСУ атаковали реанимацию больницы в Васильевке

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся удар по гражданскому объекту здравоохранения в городе Васильевке», — написал глава региона.

По словам Балицкого, дрон повредил оконные стекла. Жертв удалось избежать, так как большинство пациентов находилось в укрытиях. Машина скорой помощи получила повреждения.

«Подчеркиваю: удар был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры — по больнице, где находятся тяжелые пациенты», — отметил губернатор.

Ранее в Брянске два человека получили ранения при атаке ВСУ. Пострадавших доставили в больницу, им оказали своевременную помощь.