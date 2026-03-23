Два человека получили ранения в Брянской области при атаке дронов ВСУ

Украинские боевики атаковали поселок Сосница в Брянской области, ранения получили два сотрудника предприятия «Мираторг». Об этом в MAX сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали поселок Сосница Севского района. В результате удара по территории АПХ „Мираторг“ ранены два сотрудника предприятия», — написал он.

Богомаз уточнил, что пострадавших привезли в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, повреждения получили два грузовых автомобиля. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее целью атаки украинского беспилотника стал автомобиль в городе Грайвороне Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что водитель получил осколочное ранение спины и баротравму, его отправили в городскую больницу Белгорода.