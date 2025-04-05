ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области

Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

ЧП произошло рано утром 5 апреля 2025 года. По предварительным данным, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины совершили налет на производственный объект.

Из-за атаки возникло возгорание, которое сейчас ликвидируют сотрудники МЧС России. Как уточнил губернатор, в результате происшествия пострадавших нет.

На месте продолжают работать спасатели.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и устанавливают все обстоятельства происшествия. Власти региона держат ситуацию на контроле.

Ранее глава республики Мордовия Артем Здунов сообщил, что украинские войска попытались ударить по одному из местных предприятий. Для ликвидации последствий власти задействовали все необходимые оперативные структуры.