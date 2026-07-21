ВСУ атаковали Приморск Запорожской области
Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаки ВСУ: есть повреждения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий на платформе «Макс».
«Прошедшей ночью массированной атаке БПЛА подвергся город Приморск. Как результат – существенные повреждения коммерческих зданий и гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет», – подчеркнул Балицкий.
На месте работают оперативные службы. Представители администрации Приморска дают оценку повреждениям.
Ранее Министерство обороны сообщило, что над российскими регионами за ночь сбили 209 беспилотников. БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.