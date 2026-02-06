Боевики ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии

Вооруженные силы Украины атаковали Энергодар из артиллерии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале .

«Идет артиллерийский обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал он.

Ранее украинские боевики нанесли комбинированный удар по Брянской области. Враг использовал для атаки РСЗО HIMARS и дроны, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он поблагодарил военнослужащих за защиту при налете.