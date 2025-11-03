ВСУ атаковали подстанцию в Курской области

Более 16 тысяч жителей Курской области остались без света из-за ударов ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по подстанции в Рыльске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

После атаки без электричества остались более 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от пострадавшей подстанции.

В ближайшее время специалисты начнут устранять последствия обстрела ВСУ. Глава региона добавил, что своими ударами по энергетической инфраструктуре украинские боевики надеются посеять панику среди населения, но им это не удастся.

«Мы никого не оставим без помощи и внимания», — написал губернатор.

В сентябре украинский дрон попытался атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. При падении обломков БПЛА зацепило строение на территории строящейся станции. Обошлось без пострадавших.