От удара FPV-дрона ВСУ по белгородскому предприятию погиб один человек

Один человек погиб и еще один пострадал при ударе FPV-дрона по предприятию в Краснояружском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в «Максе» .

«В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм. <…> Бойцы подразделения „БАРС-Белгород“ доставили другого мужчину с осколочными ранениями головы и ног в Краснояружскую ЦРБ», — отметили в сообщении.

После оказания первой помощи пострадавшего транспортируют в городскую больницу Белгорода, добавили в оперштабе.

Накануне в районе села Терновое FPV-дрон нанес удар по служебному микроавтобусу. Пострадали две женщины, у одной диагностировали слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой — осколочные ранения поясницы.

Еще одна мирная жительница пострадала при ракетном ударе ВСУ по селу Лаптевка. Женщина получила осколочные ранения головы и голени.