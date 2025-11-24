ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками, в городе звучит тревога

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников в Новороссийске, в городе активировали системы оповещения населения. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко , уточнив о подаче сигнала «Внимание всем».

Аналогичные меры приняли власти соседнего Геленджика, где также объявили беспилотную опасность. Глава города Алексей Богодистов подтвердил введение режима повышенной готовности.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов региона в Геленджике и Краснодаре. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в текущей оперативной обстановке.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее в этот день над территорией России дежурные системы ПВО за шесть часов уничтожили 40 украинских беспилотников.