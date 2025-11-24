Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 беспилотников ВСУ

По данным ведомства, 14 дронов сбили в Московском регионе, восемь из них летели в сторону Москвы. Над полуостровом Крым ликвидировали 10 БПЛА, еще девять сбили над акваторией Черного моря. По три дрона уничтожили над территорией Брянской и Калужской областей, один беспилотник сбили в Курской области.

За прошедшую ночь российские ракетчики сбили 93 украинских беспилотника. Почти половину — над Белгородской областью. Над акваторией Черного моря уничтожили еще 20 дронов. В ночь на 23 ноября уничтожили 75 украинских дрона.

За прошедшую неделю силы ПВО России ликвидировали или подавили 570 украинских беспилотников.