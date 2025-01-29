ВСУ атаковали машину скорой помощи в Белгородской области

Украинские войска атаковали бригаду скорой помощи, которая оказывала помощь пострадавшему. В пресс-службе Минздрава России сообщили, что медики не пострадали.

«Сегодня ночью скорая выехала на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему в результате атаки дрона», — уточнили в ведомстве.

Когда медработники пытались помочь пациенту, беспилотник ВСУ нанес по их машине прицельный удар. Автомобиль и оборудование получили серьезные повреждения.

Пострадавшего в результате первого обстрела гражданина отвезла в больницу другая бригада.

Обломки украинского беспилотника ранее в среду упали на частный дом в поселке городского типа Разумное Белгородской области. Здание частично разрушилось. В результате действий ВСУ погибли мать и ребенок, а отец и второй несовершеннолетний получили ранения.