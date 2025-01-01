ВСУ атаковали Курскую область ракетами в первые минуты нового года

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области в первые минуты нового, 2025 года. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Украинские нацисты продолжают свои преступные действия, несмотря на наступление Нового года. В первые же минуты 1 января ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Значимых разрушений и жертв нет, пострадал газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи», — написал он.

Хинштейн отметил, что после обстрела подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено.

«Держу ситуацию под контролем, ремонтники приступят к восстановлению шкафа», — добавил врио главы региона.

Ранее Хинштейн рассказал о разрушениях после ракетного удара ВСУ по Льгову.