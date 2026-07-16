ВСУ атаковали курское приграничье более 130 раз за сутки, погибла одна женщина
За прошедшие сутки ВСУ атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области 131 раз, силы ПВО над регионом сбили 154 дрона различных типов. Об этом заявил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».
«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 15 июля до 09:00 16 июля сбито 154 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — сказал он.
В 13 случаях БПЛА атаковали регион, применяя взрывные устройства. В поселке Хомутовка Хомутовского района скончалась 36-летняя женщина. Также в поселке Учительский Рыльского района ранения получил 59-летний мужчина.
Во Льгове пострадали фасад и остекление здания РЭС, крыша и остекление заправочной станции. Также после атаки ВСУ по объекту энергетики без света остались около 9700 человек. До конца дня электроэнергию восстановили.