ВСУ атаковали Крым и Краснодарский край дронами и БЭК

Украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Крым и Краснодарский край. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Минобороны России и главу Новороссийска Алексея Кравченко.

Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени уничтожили 10 украинских беспилотников над Крымом.

Кравченко сообщил в Telegram-канале, что в городе объявили угрозу применения БЭК. Он призвал жителей первой береговой линии, которые находятся дома, не подходить к окнам.

«Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — уточнил градоначальник.

При нахождении на открытом пространстве около моря следует сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили за минувшую ночь 44 дрона ВСУ над Брянской и Ростовской областями.