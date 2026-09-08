ВСУ атаковали крупнейший храм в Энергодаре

ВСУ атаковали Богоявленский храм в Энергодаре дроном с оптическим наведением. Об этом сообщил глава города Максим Пухов .

По его словам, храм долгие годы стоял недостроенным, его восстанавливали при поддержке «Росатома». В последнее время там велись работы по росписи.

«Мы вкладываем в это место силы, труд и средства, возвращая храму его прежний облик и духовное значение. Именно поэтому произошедшее выглядит особенно цинично», — подчеркнул Пухов.

Как отметил глава города, храм — это не военный объект, а место молитвы, духовной жизни и памяти.

«Атака на него — это удар по праву мирных людей сохранять и восстанавливать свои святыни», — указал Пухов.

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