ВСУ атаковали Ивановскую область с помощью дронов «Лютый»

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали над Ивановской областью семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны сбили в период с 08:00 до 09:40 по московскому времени.

По данным Telegram-канала Shot, БПЛА уничтожили в городе Шуя. Предположительно, целью удара являлся местный завод. Для атаки украинские боевики направили в регион беспилотники типа «Лютый», которые несли взрывчатку массой 60 килограммов.

Позже журналист Анатолий Шарий опубликовал в своем Telegram-канале видеозаписи с моментом падения дронов.

Ночью военные ликвидировали над регионами 26 украинских БПЛА. В Воронежской области системы ПВО нейтрализовали девять аппаратов, в Белгородской — восемь. Также четыре дрона уничтожили под Курском, два — под Липецком и столько же — в Крыму. Один беспилотник за ночь перехватили в Московском регионе.