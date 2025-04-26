Гладков рассказал о планах по восстановлению белгородского Нового Иерусалима

Гладков заявил о планах по расширению белгородского Нового Иерусалима

В Белгородской области не только восстановят разрушенный атакой дронов ВСУ храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа, но и увеличат его площадь. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, до 9 мая пройдет совещание, на котором разработают мастер-план и создадут попечительский совет.

«Начнем не просто восстановление, а увеличим количество объектов и площадь. Исходя из благословения владыки и задумки схииеромонаха Феодора», — написал губернатор.

Вечером 24 апреля в деревянном храмовом комплексе начался пожар после сброса боеприпасов с дронов ВСУ. Новый Иерусалим оказался практически полностью уничтожен, его строили на пожертвования в течение 25 лет.

Ранее стало известно, что ВСУ активным атаками не позволили спасти иконы после пожара в храме в Белгородской области.