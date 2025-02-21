ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, погиб местный житель

Хинштейн: житель курского поселка стал жертвой удара ВСУ по автомобилю

Украинские боевики ударили с помощью БПЛА по гражданскому автомобилю в поселке Глушково в Курской области. В результате погиб местный житель, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

По его словам, в машине на момент удара находились два человека. Пассажир 1959 года рождения погиб, а водитель не пострадал.

«Очередное преступление украинских нацистов на Курской земле», — отметил Хинштейн.

Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал, что родственникам окажут необходимую поддержку. Также врио губернатора рекомендовал жителям воздержаться от поездок в приграничные районы.

«В очередной раз обращаюсь к нашим жителям: враг подло атакует не только нашу инфраструктуру, но и мирных жителей», — добавил он.

Ранее ВС России установили контроль над трассой Суджа — Рыльск под Курском. Также тульские десантники с помощью авиации, БПЛА и артиллерии освободили северную часть населенного пункта Свердликово.