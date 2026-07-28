ВСУ атаковали гражданский автобус в Шебекине, 19 человек пострадали

Украинские боевики атаковали гражданский рейсовый автобус в Шебекине Белгородской области, в результате пострадали 19 человек. Об этом в телеграм-канале заявил врио губернатора Александр Шуваев.

«Сегодня утром в Шебекине украинским беспилотником в очередной раз атакован гражданский рейсовый автобус. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв», — написал он.

В результате происшествия пострадали 19 мирных граждан, 18 из них отправили в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали 15 пациентам осколочные ранения, у троих других, по предварительной информации, акубаротравмы. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

«После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода», — объяснил Шуваев.

Также из-за атаки повреждения получили автобус и находившийся рядом грузовик. Еще осколками посечена легковая машина.