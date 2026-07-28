В Рязанской области мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА

В Рязанской области при падении обломков сбитого беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков .

«Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь», — рассказал глава области.

Он добавил, что сегодня ночью над территорией региона сбили четыре украинских беспилотника. В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи.

В Касимовском округе пострадали водонапорная башня и линия электропередачи, а в Клепиковском — вышка сотовой связи. На местах работают оперативные службы.

Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили более 350 украинских БПЛА над российскими регионами.

Накануне 10 человек пострадали при ударе беспилотника ВСУ по многоэтажке в Керчи.