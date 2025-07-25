ВСУ атаковали Энергодар и Пологи в Запорожской области, два человека погибли

Город Энергодар в Запорожской области попал под массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ — два мирных жителя погибли. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«Повреждения получила территория одного из многоквартирных домов и район театра „Современник“. В районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили», — написал он.

По словам главы региона, два местных жителя погибли и двое пострадали. ЗАЭС работает в штатном режиме, безопасность основных объектов не нарушили.

Также Балицкий заявил, что ВСУ атаковали город Пологи и ближайшую территорию рядом с ним. Данных о пострадавших не поступало.

«В связи с угрозой террористических атак, временно приостановлено движение автобусов районных маршрутов на территории округа», — отметил он.

После стабилизации обстановки движение общественного транспорта возобновят. Губернатор призвал водителей воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ.

Ранее ВСУ атаковали машину скорой в Пологах. Водитель скончался, пострадали фельдшер и медсестра.