Сирену ракетной опасности запустили во всей Белгородской области второй раз за утро | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 11:16 Сирену ракетной опасности запустили во всей Белгородской области второй раз за утро Гладков: в Белгородской области сработала сирена ракетной опасности РИА «Новости»

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Сирену ракетной опасности запустили по всей Белгородской области во второй раз за 19 мая. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей укрыться в помещениях без окон.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

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Тем, кто находится на улице, при тревоге необходимо сразу же спуститься в укрытие. Тревога проработала около 10 минут, затем сирены выключили.

Гладков позже сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском городском округе. Осколками снаряда посекло кровлю, фасад и забор частного жилого дома. Также есть повреждения на линии газоснабжения.

Ранее военные нейтрализовали дрон над Белгородской областью. Украинские боевики пытались с помощью БПЛА самолетного типа совершить теракт на территории России.