ВСУ атаковали дроном автомобиль советника главы ДНР Кимаковского

Украинские военные накануне атаковали дроном автомобиль Игоря Кимаковского. Советник главы ДНР не пострадал. Подробности происшествия он сам рассказал в эфире Первого канала .

«Что интересно, у меня ранение было в 2014 году 13 октября, а вчера было 31 октября, но 2024 года. Ровно 10 лет, и только цифра 13 поменялась на 31», — отметил Кимаковский.

Он заявил, что только сейчас приходит в себя после произошедшего. Ведущий назвал 31 октября вторым днем рождения советника главы ДНР.

Кимаковский родился в 1972 году в Макеевке. Служил в российской армии, преподавал информационные технологии и экономику. С 2015 по 2019 годы находился в украинской тюрьме, откуда вернулся по обмену. С 2022 года работает в зоне специальной военной операции.

Ранее украинский дрон ударил по автомобилю в Льговском районе. Два человека, находившихся внутри, погибли.