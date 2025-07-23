Более 50 беспилотников уничтожили силы ПВО России за три часа вечером 22 июля

Российские системы ПВО за три часа уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа в воздушном пространстве России. Об этом сообщил пресс-служба Минобороны РФ.
«22 июля в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.
Больше всего БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области, там сбили 28 украинских дронов. Над Курской областью уничтожили 10 беспилотников, шесть — над Ростовской и четыре — над Орловской. По одному беспилотнику сбили в Калужской, Тульской и Липецкой областях.
Власти Северной Осетии приостановили проведение массовых публичных мероприятий из-за поступающих угроз. В оперштаб поступила информация о готовящемся теракте в отношении российских военнослужащих и членов их семей.
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