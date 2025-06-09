ВСУ атаковали дронами Корочанский район

Украинские беспилотники в понедельник атаковали Корочанский район Белгородской области, повреждения получили трактор и грузовой автомобиль. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Под ударом беспилотников ВСУ Корочанский район. Пострадавших, предварительно, нет. В результате атаки беспилотника на участке автодороги Короча — Белгород загорелся грузовой автомобиль с цистерной, пожарные расчеты ликвидировали огонь», — написал он.

Гладков добавил, что второй дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта около села Погореловка, там пострадал трактор.

«Произошло возгорание сухой травы, его ликвидировали сотрудники МЧС. Информация о последствиях уточняется», — отметил губернатор.

Корочанский район находится в центральной части Белгородской области и граничит с семью другими районами.

Ранее тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области из-за заложенного под рельсы взрывного устройства.