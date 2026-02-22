ВСУ атаковали дронами фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в селе Понуровка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об ударе сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Повреждения получила крыша здания медпункта, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Кроме того, в селе Некислица Севского района в результате атаки дронов-камикадзе ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывными травмами доставили в больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Еще один удар пришелся по селу Подывотье того же района. Там также пострадал мужчина: его госпитализировали, на месте продолжают работу экстренные службы.