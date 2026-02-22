Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

Вооруженные силы Украины ударили дронами-камикадзе по селу Подывотье Севского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале .

«В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель», — написал он.

Пострадавшего доставили в больницу, там ему оказали необходимую медицинскую помощь. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 86 дронов ВСУ над регионами России. Больше всего — в Белгородской области, там сбили 29 БПЛА, 14 — в Саратовской области, по 11 — под Воронежем и Смоленском, девять — в Брянской области, семь — в Курской, три — в Калужской и по одному — в Крыму и Московском регионе.