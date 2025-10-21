ВСУ атаковали дронами Батайск в Ростовской области

ВСУ атаковали дронами город Батайск в Ростовской области, зафиксированы прилеты в двух районах. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

«Идут массированные атаки. Слышно их со стороны Красного Сада (коттеджный поселок, расположенный рядом с Батайском — прим. ред.). Уже в два района залетело», — рассказал он.

По данным Telegram-канал Shot, в городе слышали около 10 мощных взрывов, в одном из районом заметили задымление в небе. Местные жители рассказали, что обломки одного из дронов упали рядом с жилым домов, повреждения получили несколько торговых павильонов и машин.

Глава Батайска Валентин Кукин в Telegram сообщил, что в городе слышали хлопки, но информация пока еще уточняется. Он также попросил горожан не снимать возможные последствия падения дронов и не подходить к окнам.

Ранее в Белгородской области два человека погибли при атаке дронов ВСУ на сельхозпредприятие.