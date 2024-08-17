ВСУ атаковали дорогу рядом с энергоблоками ЗАЭС

ЗАЭС: ВСУ с дрона сбросили заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков

Украинские националисты с беспилотника сбросили взрывчатку на дорогу рядом с энергоблоками Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Со стороны ВСУ очередная прямая угроза Запорожской АЭС. Украинский дрон сегодня в семь утра сбросил заряд на дорогу, идущую с внешней стороны периметра вдоль энергоблоков. Этой дорогой постоянно передвигается персонал», — заявили в ЗАЭС.

В пресс-службе отметили, что в результате атаки никто не пострадал. Однако националисты в очередной раз создали прямую угрозу безопасности станции и персонала.

«Присутствующие на станции инспекторы МАГАТЭ были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда», — добавили на станции.

Ранее опрошенные пленные боевики ВСУ сообщили о планах Украины ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы обвинить Россию в провокации.