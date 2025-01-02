ВСУ атаковали ДК в курском селе ракетами

Хинштейн: ВСУ ударили ракетами по Дому культуры в курском селе Ивановское

Украинские боевики атаковали село Ивановское Рыльского района, пострадал местный Дом культуры. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ нанесло ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. Слава богу, никто из жителей на данный момент за помощью в медицинские учреждения не обратился», — написал он.

Хинштейн отметил, что в результате прилетов пострадали исключительно мирные гражданские объекты и местный ДК.

«Один из ударов произошел непосредственно по зданию Дома культуры, специалисты установят степень его разрушения и возможность восстановления. Также осколки посекли стены и выбили окна в ряде других зданий: школы-интерната, торгового центра, отделения почты», — добавил врио губернатора.

Кроме того, произошел обрыв одного участка газовой трубы. Специалисты приступили к ее ремонту и закончат работу в течение нескольких часов.

Ранее Хинштейн рассказал о разрушениях после ракетного удара ВСУ по Льгову.