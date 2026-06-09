ВСУ атаковали детский сад в запорожском селе

Украинские боевики беспилотниками атаковали территорию детского сада в запорожском селе. Об этом ТАСС рассказали в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Удар пришелся по территории детского сада «Звоночек» в селе Новоднепровка. Повреждения получили котельная и трансформатор. Украинские боевики атаковали детское учреждение FPV-дронами.

Специалисты не смогли оперативно выехать на место падения дрона из-за высокой активности украинских беспилотников. В администрации отметили, что ущерб смогут оценить, как только обстановка стабилизируется.

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю ранения получил дорожный рабочий. В машине ехала семья из трех человек, они не пострадали, несмотря на возгорание автомобиля.