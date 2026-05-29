Умерла женщина, пострадавшая после ночного налета на Волгоградскую область

Женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии после налета БПЛА в Волгоградской области, умерла в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию города Волжского Волгоградской области.

Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось. Ей было 55 лет.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что ночью города области атаковали беспилотники ВСУ. Один из них попал в завод синтетического волокна, где в результате погиб мужчина и тяжело ранена женщина.

Также в Волжском и Волгограде возникли несколько пожаров, в том числе на химическом предприятии и топливно-энергетических объектах.