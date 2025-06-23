В результате ударов ВСУ в Белгородской области пострадали 7 человек

Семь человек в Белгородской области пострадали в результате вчерашних атак ВСУ. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Только за вчерашний день семь человек было ранено, трое из них — работники скорой медицинской помощи», — сказал он.

По его словам, машины скорой оборудовали детекторами дронов и системами радиоэлектронной борьбы.

«Зачастую они работают в условиях, когда их защищают „Орлан“, „Барс“, самооборона, но все равно понимаем, что это не дает стопроцентной гарантии безопасности», — объяснил Гладков.

В итоге автомобили скорой помощи решили оборудовать также, как сельскохозяйственную технику — защитными «мангалами» от ударов дронов.

Гладков отметил, что власти ищут любые пути для защиты медиков. Именно от врачей зависит жизнь нуждающихся в помощи.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника над Россией. Больше всего дронов ликвидировали в Ростовской области –14.