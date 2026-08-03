ВСУ атаковали Брянскую область с помощью БПЛА 124 раза за сутки

За сутки над Брянской областью сбили более 120 беспилотников. Об этом в мессенджере «Макс» заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

«За прошедшие сутки над территорией Брянской области <…> уничтожено 124 вражеских БПЛА самолетного типа», — написал он.

В результате атак пострадали восемь человек: в Климовском районе три мирных жителя получили осколочные ранения. Также двое мужчин ранены в Навлинском районе, а в Трубчевском — двое мужчин и женщина.

Сегодня утром врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что за сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию региона. В результате ЧП погибли четыре человека, один из них — несовершеннолетний. Также 17 мирных жителей пострадали.