Губернатор: в Белгородской области за сутки погибли трое взрослых и один ребенок

За прошедшие сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию Белгородской области, четыре человека погибли и 17 ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в «Максе» .

Один из четырех погибших мирных жителей в Валуйском и Грайворонском округах — ребенок.

Еще 17 человек ранены в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах, среди них трое детей.

«Всего за сутки противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три раза сбросил взрывные устройства с БПЛА», — отметил Шуваев.

По его словам, в области сбили и подавили 159 беспилотников.

Также чиновник сообщил, что пострадавших детей отправили в областную клиническую больницу, их состояние оценили как среднетяжелое. Им не понадобился перевод в федеральные медицинские центры.