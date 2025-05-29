ВСУ атаковали больницу в Курской области

Украинские боевики вечером 28 мая нанесли удар по приемному отделению в поселке Коренево Кореневского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

«Вчера вечером противник нанес удар по приёмному отделению больницы в поселке Коренево Кореневского района. Медучреждение недействующее, в результате атаки практически разрушено», — написал он.

По словам Хинштейна, обошлось без раненых. Врио главы региона напомнил жителям области, что ВСУ продолжают подлые удары по гражданской инфраструктуре.



«Берегите себя! Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!», — добавил врио главы.

Днем ранее в курском селе Званное Глушковского района погиб мужчина, поднявший пакет на автодороге. Произошла детонация, а 36-летний потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.