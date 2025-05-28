Курянина убило разорвавшимся в руках пакетом со взрывчаткой

Мужчина погиб в курском селе Званное Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«Местный житель на автодороге поднял пакет. В результате произошла детонация. К сожалению, 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал Хинштейн.

Врио губернатора выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Хинштейн напомнил, что в приграничных районах по-прежнему опасно. По его словам, саперы ежедневно обезвреживают тысячи неразорвавшихся снарядов. Он призвал жителей не рисковать и не возвращаться в приграничье, пока ситуация не стабилизируется.

По данным на 19 мая, более 620 мирных жителей погибли при обстрелах ВСУ территории России. Среди жертв украинских атак — 38 детей. Как минимум 3217 россиян, из которых 249 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ, сообщил RT. Мужчина получил осколочные ранения ног.